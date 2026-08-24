Emprendedor keniano picado por abejas usa la situación para hacer publicidad

En Kenia, un incidente inusual relacionado con el apicultor Jarunda Jaluto ha ganado atención en las redes sociales.

Según los informes, durante la última cosecha de miel, fue picado por varias abejas, lo que provocó una fuerte hinchazón en su rostro.

Sin embargo, en lugar de desanimarse, el empresario decidió aprovechar la situación para promocionar su negocio. Se fotografió con la cara hinchada junto a los productos de su marca «Asembo Natural Honey».

La foto fue acompañada con un comentario humorístico: «¡Esta es la prueba de que esta miel es 100% natural!»

Este enfoque ha captado la atención de los usuarios en las redes sociales, quienes discuten la forma inusual en que el emprendedor promocionó su producto.