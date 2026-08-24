Dos extranjeros que vestían ropa femenina en Moscú serán deportados

Dos extranjeros, vistos con ropa femenina en el mercado « Sadovod » de Moscú, fueron condenados a 10 días de arresto administrativo por « propaganda LGBT ». El tribunal de Liublino también ordenó su deportación de Rusia, informó Meduza.

Según los documentos judiciales, Rakhimov Kh. y Saizoda Y. fueron detenidos en el mercado el 18 de agosto alrededor de las 21:00 horas. Supuestamente vestían ropa femenina con un eslogan sobre la « libertad de elección ». Sin embargo, los materiales del caso no detallan cómo eran las prendas ni cómo estaba representado el eslogan.

La policía calificó sus acciones como una « demostración del atractivo de las relaciones sexuales no tradicionales ». El tribunal les impuso una pena de 10 días de cárcel a cada uno, basándose en el artículo correspondiente del Código de Infracciones Administrativas de Rusia.

Asimismo, se ordenó el traslado de los hombres a un centro de detención para ciudadanos extranjeros para su posterior expulsión del país. Tras la deportación, se les impondrá una prohibición de entrada a Rusia por un periodo de cinco años.

Durante el proceso judicial, se supo que Rakhimov está casado y tiene un hijo, mientras que Saizoda tiene cuatro hijos menores de edad. Sus nacionalidades no figuran en los documentos judiciales, aunque algunos medios los identifican como ciudadanos de Tayikistán.