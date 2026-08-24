El fundador de Evergrande condenado a cadena perpetua

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El fundador de Evergrande condenado a cadena perpetua

Un tribunal chino condenó a cadena perpetua a Hui Ka Yan, fundador de Evergrande, una de las mayores empresas inmobiliarias del país. También es conocido por el nombre de Xu Jiayin.

El Tribunal Popular de Shenzhen lo declaró culpable de ocho delitos financieros, incluidos fraude en la recaudación de fondos, malversación de fondos, préstamos ilegales, fraude de valores y soborno. El tribunal también ordenó la confiscación de todos los bienes personales de Hui Ka Yan.

Según la decisión judicial, Evergrande y su filial Hengda Real Estate fueron multadas con un total de 15.820 millones de yuanes, aproximadamente 2.350 millones de dólares. En el marco del caso, otras 56 personas vinculadas a Hui Ka Yan también fueron condenadas a diversas penas de prisión. Algunos exejecutivos recibieron sentencias de hasta 18 años.

En 2017, Hui Ka Yan se convirtió en el hombre más rico de Asia, con una fortuna de 45.300 millones de dólares tras el fuerte aumento de las acciones de Evergrande.

Sin embargo, el modelo de crecimiento agresivo de la empresa, basado en la deuda, condujo a una grave crisis. Los pasivos de Evergrande superaron los 300.000 millones de dólares, lo que provocó un impago en 2021. En 2024, se inició el proceso de liquidación de la compañía.

De este modo, el imperio empresarial de Hui Ka Yan, quien fuera el hombre más rico de Asia, terminó en colapso.

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