La pareja china que salvó la vida de 455 niños

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La pareja china que salvó la vida de 455 niños

Los chinos Du Yingrong y su esposa Lu Suying son conocidos como una pareja generosa que ha contribuido a salvar la vida de cientos de niños. Du Yingrong era profesor y su esposa trabajaba como médica. A pesar de tener buenos ingresos, llevaban una vida muy modesta.

Por ejemplo, Du siempre compartía con su esposa una comida que costaba solo 2,5 dólares. Incluso cuando se le rompieron las gafas, no se apresuró a comprar unas nuevas, sino que las reparó con cinta adhesiva y siguió usándolas. La pareja no tenía hijos.

El evento que cambió sus vidas por completo ocurrió en 2018. Du vio un anuncio en un hospital pidiendo ayuda para niños nacidos con defectos cardíacos congénitos.

Después de esto, la pareja donó casi 75 000 dólares para la operación y el tratamiento de 10 niños.

Más tarde, decidieron dedicar los 662 000 dólares que habían ahorrado durante años al tratamiento de niños con enfermedades cardíacas.

Gracias a su generosidad, se ayudó a salvar la vida de un total de 455 niños.

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