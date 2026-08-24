Día «D» económico: ¡EE. UU. lanza el mayor ataque financiero de la historia contra Irán!

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Día «D» económico: ¡EE. UU. lanza el mayor ataque financiero de la historia contra Irán!

La tensión entre Estados Unidos e Irán entra en su fase más crítica y decisiva. El secretario del Tesoro de EE. UU. Scott Bessent anunció que Washington está iniciando una operación económica a gran escala contra Teherán, marcando la etapa final del conflicto.

El presidente de EE. UU. Donald Trump impulsó esta iniciativa estratégica, calificándola como «un aislamiento total de escala sin precedentes» y llamó a todos los aliados del mundo a unirse a este cerco económico.

«El mayor ataque financiero de la historia»: Declaración de Bessent

El jefe del Departamento del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, comparó la magnitud de las próximas acciones con un punto de inflexión histórico de la Segunda Guerra Mundial en un artículo publicado por el prestigioso Financial Times :

«El inmenso poder del presidente Donald Trump y de nuestras fuerzas armadas ha reducido significativamente el potencial militar de Irán y debilitado su programa nuclear. Ahora estamos entrando en la fase final. Al amanecer, comenzará el día «D» económico: es el mayor ataque financiero jamás realizado contra un enemigo», enfatizó Bessent.

Se espera que el Ministerio celebre una conferencia de prensa especial el lunes para anunciar en detalle un nuevo paquete de sanciones estrictas que abarcará los sectores financiero, energético y comercial de Irán.

¿Se mantendrá la presión militar?

Donald Trump señaló específicamente que el cambio de Washington hacia ataques económicos no significa un abandono total de la vía militar:

  • Estrategia: La guerra económica tiene como objetivo agotar las fuentes de financiación del régimen iraní;

  • Factor de fuerza militar: El líder de la Casa Blanca afirmó que EE. UU. se reserva plenamente el derecho de utilizar capacidades militares si fuera necesario.

Según los expertos, esta presión financiera sin precedentes de EE. UU. podría tener un impacto serio en el equilibrio de poder en Oriente Medio y en el mercado energético global.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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