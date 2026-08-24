Detenido un padre sospechoso de violar a su hija desde los 6 años

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Detenido un padre sospechoso de violar a su hija desde los 6 años

Según el canal de Telegram Halyqstan, informes no oficiales señalan que en la ciudad de Ridder, en la región de Kazajistán Oriental, una niña habría sido víctima de abusos sexuales por parte de su padre durante varios años, desde los 6 años de edad. Se informa que actualmente tiene entre 13 y 14 años.

Se señala que el sospechoso fue detenido en su lugar de trabajo.

El Departamento de Policía de la región de Kazajistán Oriental informó que el departamento de policía de la ciudad de Ridder ha iniciado un caso penal sobre este incidente.

«El sospechoso fue detenido y trasladado a la comisaría. Se le ha impuesto una medida cautelar de prisión preventiva.

La investigación continúa. Se están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer todos los detalles del suceso», informó el servicio de prensa de la institución.

Se indicó que el proceso de investigación está bajo la supervisión de la dirección del Departamento de Policía de la región de Kazajistán Oriental.

De acuerdo con los requisitos del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal de Kazajistán, no se revelarán más detalles del caso por el momento.

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