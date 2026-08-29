Un aficionado ghanés, famoso en Internet como el «mago» durante la Copa Mundial 2026, es acusado de fraude

Kailani Ibrahim Kpa, un aficionado ghanés conocido como «Powder Man» por apoyar a su selección nacional lanzando polvos blancos al aire en las gradas, ha sido detenido por sospechas de fraude en visados y viajes.

Según la Ghana Broadcasting Corporation, Kpa fue arrestado el 24 de agosto por una unidad especializada de la policía ghanesa en el barrio de East Legon, en Accra.

Se le acusa de haber recibido dinero de varias personas bajo la promesa de organizar viajes a Canadá, Estados Unidos y Nicaragua.

Según los datos presentados ante el tribunal, se habrían obtenido más de 30 000 dólares de más de 13 personas. Algunos medios locales han señalado que, basándose en las denuncias de las víctimas, el perjuicio total podría superar los 50 000 dólares.

Sin embargo, la policía aún no ha confirmado esta cifra como el monto oficial definitivo del fraude.

Kpa compareció el 26 de agosto ante el tribunal Accra Circuit Court 9. El juez le impuso una fianza de 400 000 cedis ghaneses, con la condición de presentar tres garantes.

La próxima audiencia del caso ha sido programada para el 28 de septiembre.