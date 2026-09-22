El equinoccio de otoño se acerca: las noches comienzan a alargarse a partir del 23 de septiembre

Un cambio astronómico importante ocurre en la naturaleza: el 23 de septiembre, el Sol cruza el plano del ecuador y comienza el otoño astronómico en el hemisferio norte. A partir de entonces, los días se acortan y las noches se alargan gradualmente.

Muchos consideran el 22 de septiembre como el «día del equinoccio». Sin embargo, en 2026, el equinoccio de otoño ocurrirá en Taskent el 23 de septiembre a las 05:05 horas. En ese preciso instante, el centro del Sol cruza el plano del ecuador terrestre.

¿Qué significa «equinoccio»?

El término «equinoccio» proviene del latín aequus — «igual» y nox — «noche».

El equinoccio ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre. En marzo ocurre el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y en septiembre el de otoño.

Durante el equinoccio de otoño, el Sol cruza el ecuador celeste de norte a sur. Después, en el hemisferio norte, el Sol sigue una trayectoria cada vez más baja en el cielo y la duración de la luz diurna disminuye.

¿Por qué el día y la noche no duran exactamente 12 horas?

El nombre «equinoccio» no significa que el día y la noche duren exactamente 12 horas cada uno.

En realidad, debido a la refracción atmosférica y a que el amanecer y el atardecer se calculan según el borde superior del disco solar y no su centro, la duración de la luz diurna es ligeramente superior a 12 horas en la mayoría de los lugares.

Por ejemplo, el 22 de septiembre en Taskent, la duración de la luz diurna será de aproximadamente 12 horas y 11 minutos. A partir del 23 de septiembre, la duración del día comenzará a disminuir nuevamente.

¿Qué cambia a partir de mañana?

Después del equinoccio de otoño, los días continúan acortándose y las noches alargándose en el hemisferio norte.

En Taskent, el 22 de septiembre, el Sol sale alrededor de las 06:10 y se pone a las 18:20. El 23 de septiembre, la duración de la luz diurna cae a aproximadamente 12 horas y 8 minutos. En los días siguientes, esta diferencia seguirá aumentando.

Este proceso continuará hasta el solsticio de invierno en diciembre. Después de eso, los días comenzarán a alargarse gradualmente de nuevo.

El inicio astronómico de un gran cambio en la naturaleza

El equinoccio no es solo una fecha en el calendario. Es un fenómeno astronómico importante relacionado con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación del eje de nuestro planeta.

Por eso, el 23 de septiembre de 2026 se considera el punto de partida del otoño astronómico para el hemisferio norte .

Por lo tanto, hoy es la víspera del equinoccio. Desde mañana por la mañana, se manifestará otra ley familiar de la naturaleza: los días se acortan y las noches comienzan a alargarse.