Detectan ADN de cerdo en embutidos vendidos como « Halal » en Tartaristán

En Tartaristán, Una salchicha cocida vendida bajo el sello « Halal » fue sometida a pruebas de laboratorio, revelando la presencia de rastros de ADN animal inesperados. Se informa que el producto fue fabricado en el complejo cárnico de Yelabuga.

La muestra de salchicha cocida « de carne de res » analizada contenía ADN de cerdo, pavo y caballo.

Curiosamente, ninguno de estos animales aparecía en la etiqueta del producto.

La gran interrogante es cómo se detectó ADN de cerdo en un producto vendido como « Halal ». Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente cómo llegaron estos rastros de ADN a la composición de la salchicha.

Los expertos señalan que una de las posibles causas es el uso de los mismos equipos para diferentes productos durante el proceso de fabricación o el incumplimiento de las normas sanitarias.

Las especies animales detectadas no figuran en la etiqueta del producto. Por ello, los resultados de laboratorio han generado dudas adicionales sobre la composición y el etiquetado del mismo.

Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre cómo llegó el ADN al producto ni quién es el responsable.