La detección consecutiva de dos enfermedades infecciosas diferentes en la región de Long Island, en el estado de Nueva York, preocupa seriamente a los expertos en salud. En la zona, la ciclosporiasis está siendo identificada, mientras que por otro lado, la salmonela ha provocado la hospitalización de decenas de ciudadanos debido a casos de infección separados.

Según datos de las autoridades sanitarias locales, en el condado de Nassau, la ciclosporiasis ha sido confirmada oficialmente en 17 casos. Los expertosseñalan que este parásito se transmite principalmente a través de frutas y verduras importadas y provoca diarreas intensas que pueden durar más de un mes. Solo en junio se registraron 11 casos nuevos.

Alissa Zohrabian, representante del departamento de salud del condado de Nassau, afirmó que la oficina está monitoreando de cerca todos los casos de ciclosporiasis identificados entre la población del condado. El aumento de casos en todo Estados Unidos también está bajo control especial.

Según los datos, los 17 casos registrados en este periodo del año muestran un aumento significativo en comparación con los 10 casos del mismo periodo del año anterior.

Los expertos en salud recomiendan a los ciudadanos lavarse bien las manos con jabón antes y después de manipular frutas y verduras crudas, limpiar minuciosamente todos los productos antes de consumirlos y utilizar tablas de cortar y utensilios de cocina limpios y separados.

También se destaca que cocinar los alimentos a al menos 158 grados Fahrenheit (aproximadamente 70°C) ayuda a eliminar el parásito.

Según el departamento de salud del estado de Nueva York, se han registrado más de 400 casos de ciclosporiasis en todo el estado, la mayoría de ellos en la ciudad de Nueva York.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., al 11 de julio se habían reportado casi 850 casos confirmados de ciclosporiasis en 31 estados del país. De ellos, 86 personas fueron hospitalizadas.

Asimismo, los CDC indicaron que actualmente están realizando análisis adicionales sobre más de 1500 casos probables . El objetivo es confirmar si estas enfermedades son casos de ciclosporiasis contraídos en territorio estadounidense.

Mientras tanto, el condado de Suffolk en Long Island también lucha contra otra enfermedad peligrosa: la salmonela . Según la información preliminar, la infección podría estar relacionada con el Palm Tree Music Festival celebrado en una reserva indígena local.

Las autoridades y fuentes informan que desde el 1 de julio, 58 pacientes con síntomas de salmonela han sido hospitalizados. Los expertos continúan las investigaciones para identificar la fuente de la enfermedad y evitar una propagación mayor.