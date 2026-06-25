Primer caso de Ébola fuera de África desde el inicio del brote

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Primer caso de Ébola fuera de África desde el inicio del brote

Se ha registrado en Francia el primer caso de infección fuera de África desde el inicio de la actual epidemia de Ébola.

Según el Ministerio de Salud de Francia, el virus fue detectado en un médico que regresaba de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo. Ha sido hospitalizado y colocado en aislamiento bajo estrictas medidas de seguridad. El estado del paciente se considera estable.

Los servicios sanitarios están identificando a las personas que estuvieron en contacto con el médico. Permanecerán en cuarentena domiciliaria durante 21 días.

Los expertos han indicado que actualmente circula la cepa «Bundibugyo». Por el momento, no existe ninguna vacuna aprobada ni tratamiento específico contra ella.

En la República Democrática del Congo se han registrado cerca de 1 100 casos y unos 280 fallecimientos. En Uganda, se han detectado 20 casos y dos muertes.

FranciaRepública Democrática del CongoUganda
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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