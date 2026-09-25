Aparecen en Nueva York baños con apertura automática tras 10 minutos

En el marco de un proyecto de 4 millones de dólares, la ciudad de Nueva York ha comenzado a instalar 17 baños públicos modernos. Se están ubicando en zonas concurridas y espacios públicos de los cinco distritos de la ciudad.

Los baños son gratuitos y funcionan todos los días de 07:00 a 22:00. Para utilizarlos, se puede escanear un código QR, usar una aplicación especial o abrir la puerta mediante el teléfono.

La característica distintiva de estas instalaciones es que el tiempo de uso está limitado a 10 minutos. Según información oficial, tras 10 minutos, se activa una señal luminosa y sonora, y la puerta se abre automáticamente.

Los usuarios reciben avisos antes de que finalice el tiempo. En concreto, a los cinco minutos se les notifica que ha pasado la mitad del tiempo, y a los ocho minutos se les avisa que el tiempo está por terminar.

La administración municipal busca garantizar que la mayor cantidad de personas posible pueda utilizar los baños públicos mediante este sistema. Las instalaciones cuentan con acceso para personas con discapacidad, sistema de entrada sin contacto, lavabo, cambiador de bebés y climatización.

Los trabajos de instalación de los 17 baños comenzaron a mediados de septiembre de 2026 y está previsto que finalicen a finales de octubre.