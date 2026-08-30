Tres jóvenes se perdieron a más de 4.000 metros de altura en las montañas de Almaty

Tres jóvenes necesitaron la ayuda de los equipos de rescate en las montañas de Almaty al no poder descender por sus propios medios del pico Satpayev. Así lo informó NUR.KZ basándose en datos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán.

Los rescatistas del Centro de Monitoreo y Respuesta Operativa de la ciudad de Almaty brindaron asistencia a las tres jóvenes.

Se supo que las excursionistas se perdieron a 4.317 metros de altura mientras descendían del pico Satpayev debido a la llegada de la noche. Por ello, no pudieron continuar el camino por sí mismas.

«Se recibió información sobre la ubicación del grupo. Gracias a los datos de geolocalización, los especialistas determinaron rápidamente las coordenadas exactas de las jóvenes y se dirigieron hacia ellas. Los rescatistas encontraron a las excursionistas y las acompañaron de forma segura hasta la barrera de la base turística 'Edelweiss'», señala el comunicado del Ministerio.

Afortunadamente, las jóvenes no requirieron atención médica.