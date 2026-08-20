SpaceX pone en órbita más de 11.000 satélites Starlink

Según informa Ixbt.com.

Según ixbt.com, este nuevo vuelo exitoso se realizó desde la base de Vandenberg, en California, Estados Unidos. La empresa utilizó su fiable lanzador Falcon 9. El despegue y la separación de las etapas principales del cohete se llevaron a cabo según lo previsto y sin fallos.

Récords de reutilización

Este vuelo volvió a confirmar la fiabilidad de las tecnologías de cohetes reutilizables. Unos ocho minutos después del despegue, la primera etapa del Falcon 9, denominada B1097, aterrizó con éxito en la plataforma marítima autónoma «Of Course I Still Love You», situada en el océano Pacífico. Fue el duodécimo vuelo exitoso de esta etapa.

Esta primera etapa ya había participado en varias misiones importantes. En particular, se utilizó con éxito para poner en órbita las naves Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B y NROL-172, además de siete lotes anteriores de la constelación Starlink. Según los expertos, este enfoque tecnológico permite reducir considerablemente el coste de los vuelos espaciales.

La red global y su escala

Actualmente, la constelación orbital Starlink desarrollada por SpaceX representa una parte considerable de todos los satélites en el espacio, concretamente cerca de dos tercios. Sin embargo, cabe señalar que la cifra de más de 11.000 incluye no solo los dispositivos plenamente operativos, sino también los que han llegado al final de su vida útil, están averiados o se preparan para una retirada gradual de la órbita.

Aun así, la empresa continúa avanzando con rapidez en su proyecto para proporcionar internet de alta velocidad a cualquier punto de la Tierra. Hasta la fecha, el número de aterrizajes realizados en las plataformas marítimas diseñadas por SpaceX también ha alcanzado cifras récord.

Estadísticas de los avances tecnológicos

Según los datos, el aterrizaje de esta ocasión de la etapa B1097 en la plataforma «Of Course I Still Love You» fue el éxito número 219 de su historia. En total, se registró como el aterrizaje exitoso número 651 de una primera etapa de Falcon 9 en todo el mundo.

Estas cifras representan resultados sin precedentes para la industria aeroespacial y permiten a la empresa reducir radicalmente el coste del acceso al espacio y aumentar considerablemente la frecuencia de los vuelos. SpaceX continúa avanzando de forma constante hacia su objetivo de ampliar la cobertura global de internet.