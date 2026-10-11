El fundador de la aplicación de mensajería Telegram, desarrollador y empresario Pavel Durov, celebró su 42º cumpleaños el 10 de octubre de 2026. Nacido el 10 de octubre de 1984, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del mundo de la tecnología moderna.

Durov se dio a conocer inicialmente en Rusia al crear la red social VKontakte. En 2013, fundó la aplicación de mensajería Telegram junto a su hermano, Nikolái Durov. La plataforma ganó popularidad gracias a sus funciones de mensajería instantánea, envío de archivos de gran tamaño y la capacidad de llegar a audiencias masivas mediante canales y grupos.

Una de las características principales de Telegram es su especial énfasis en la privacidad de los datos personales y las comunicaciones de los usuarios. Sin embargo, el nivel de privacidad varía según el tipo de chat: las conversaciones normales y los chats secretos no utilizan el mismo método de protección.

Hoy en día, Telegram es una de las plataformas más importantes utilizadas en todo el mundo para noticias, educación, negocios y comunicación diaria. Pavel Durov es también objeto de debate por sus posturas sobre la independencia, la libertad en Internet y la privacidad del usuario.