El Manchester United muestra un interés renovado en la estrella del Newcastle, Lewis Hall, para reforzar su lateral izquierdo. Los mancunianos podrían intentar cerrar en el mercado invernal el traspaso que no se concretó en verano. Sin embargo, el contrato a largo plazo del jugador podría complicar las negociaciones.

El club inglés Manchester United no ha renunciado a su plan de fichar al defensa del Newcastle, Lewis Hall. Según información del periodista Ekrem Konur, los «Red Devils» planean presentar una nueva oferta oficial por el jugador de 22 años durante el mercado de invierno.

Este traspaso podría ser la oportunidad para que los mancunianos resuelvan uno de los problemas clave en su línea defensiva. Se dice que la búsqueda de un lateral izquierdo se ha convertido en una de las prioridades del club desde que Mauricio Pochettino asumió el cargo de entrenador.

El intento de verano fracasó

El Manchester United comenzó a interesarse por Lewis Hall desde el mercado de verano. Sin embargo, el Newcastle no quiso dejar salir a su jugador y rechazó el intento de los mancunianos.

Posteriormente, en septiembre, Hall extendió su contrato con el club hasta 2031. Esto demuestra la seria intención del Newcastle de mantener al jugador a largo plazo.

A pesar de ello, la directiva del Manchester United no ha perdido la esperanza de hacerse con el defensa inglés. Según Ekrem Konur, el club planea presentar una nueva oferta oficial en invierno.

El valor de Lewis Hall es de 55 millones de euros

Los expertos del portal Transfermarkt estiman el valor de mercado de Lewis Hall en unos 55 millones de euros.

El contrato del jugador hasta 2031 también podría fortalecer la posición del Newcastle en las negociaciones. Por ello, es probable que el Manchester United deba preparar una oferta bastante seria para incorporarlo a sus filas.

El lateral izquierdo se ha convertido en una prioridad para Pochettino

Desde que Mauricio Pochettino comenzó a trabajar como entrenador, el tema del lateral izquierdo ocupa un lugar especial en los planes de refuerzo de la plantilla del Manchester United.

La juventud de Lewis Hall, su experiencia en la selección de Inglaterra y su participación en el Newcastle lo convierten en un candidato interesante para los mancunianos.

Por ahora, se desconoce cuánto será la oferta invernal del Manchester United y cómo reaccionará el Newcastle. Pero una cosa es segura: el traspaso que no se concretó en verano podría volver a la agenda en invierno.