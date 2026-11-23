Giro en el ranking rápido: los eventos en torno a Carlsen, Sindarov y Assaubayeva
El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov el líder del ranking mundial rápido, el super gran maestro noruego Magnus Carlsense ha acercado aún más. Así lo informó Total Chess World Championship Tour Pilot tras la conclusión del torneo celebrado en Budapest, capital de Hungría, Sports.kz según los informes.
Según los datos, Magnus Carlsen ha caído por debajo de la marca de 2800 puntos en el ranking en vivo por primera vez desde 2012. Esto se debió al empate registrado en la primera partida de la final de consolación de la sección rápida de la competición en Budapest contra el gran maestro ruso Vladislav Artemiev. Cambios en los puntos de ranking
Debido a la diferencia significativa en el ranking de los oponentes, este empate le costó caro al jugador noruego: perdió
2,4 puntos de ranking. Como resultado, la puntuación de Carlsen descendió a 2798,6 puntos. De esta manera, la diferencia entre el líder del ranking, Magnus Carlsen, y el segundo clasificado, Javokhir Sindarov, se redujo a 43,6 puntos.
El ranking rápido en vivo del joven gran maestro Sindarov, miembro de la selección nacional de Uzbekistán, es actualmente de 2755 puntos. Indicador / Jugador Información y ranking rápido en vivo Magnus Carlsen (1er lugar)
2798,6 puntos (-2,4 puntos; por debajo de 2800 por primera vez desde 2012)
Javokhir Sindarov (2do lugar)
2755 puntos
Diferencia entre el líder y el 2do
43,6 puntos
Torneo y lugar
Total Chess World Championship Tour Pilot
, Budapest (Hungría)
Situación polémica en Budapest: el encuentro con Bibisara Assaubayeva
En el marco de la competición, se observó una situación polémica con la participación de la mejor ajedrecista de Kazajistán,Bibisara Assaubayeva.
Para no perjudicar su ranking en ajedrez clásico, Magnus Carlsen decidió deliberadamente no presentarse al encuentro contra Assaubayeva y también se perdió varias partidas más.
El gran maestro noruego prefirió una derrota técnica en este caso, ya que según las reglas de la FIDE, no se aplican medidas disciplinarias de ranking clásico por una derrota técnica debida a una incomparecencia. ¿Crees que Javokhir Sindarov podrá cerrar la brecha de 43,6 puntos con Magnus Carlsen en las próximas competiciones y alcanzar el 1er lugar en el ranking rápido? ¡Deja tus opiniones en los comentarios! ishtirokida bahsli vaziyat ham kuzatildi. Klassik shaxmat bo‘yicha reytingiga zarar yetmasligi uchun Magnus Karlsen qasddan Asaubayevaga qarshi uchrashuvga kelmadi, shuningdek, yana bir nechta partiyani ham o‘tkazib yubordi.
Norvegiyalik grossmeyster bu holatda texnik mag‘lubiyatni afzal ko‘rgan, chunki FIDЕ qoidalariga ko‘ra, o‘yinga kelmaslik ortidan qayd etilgan texnik mag‘lubiyat uchun klassik reyting bo‘yicha jazo choralari qo‘llanilmaydi.
Sizningcha, Javohir Sindorov yaqin musobaqalarda Magnus Karlsen bilan oradagi 43,6 ballik farqni yo‘qqa chiqarib, rapid reytingida 1-o‘ringa ko‘tarila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
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