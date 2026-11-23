El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov el líder del ranking mundial rápido, el super gran maestro noruego Magnus Carlsense ha acercado aún más. Así lo informó Total Chess World Championship Tour Pilot tras la conclusión del torneo celebrado en Budapest, capital de Hungría, Sports.kz según los informes.

Según los datos, Magnus Carlsen ha caído por debajo de la marca de 2800 puntos en el ranking en vivo por primera vez desde 2012. Esto se debió al empate registrado en la primera partida de la final de consolación de la sección rápida de la competición en Budapest contra el gran maestro ruso Vladislav Artemiev. Cambios en los puntos de ranking

Debido a la diferencia significativa en el ranking de los oponentes, este empate le costó caro al jugador noruego: perdió

2,4 puntos de ranking. Como resultado, la puntuación de Carlsen descendió a 2798,6 puntos. De esta manera, la diferencia entre el líder del ranking, Magnus Carlsen, y el segundo clasificado, Javokhir Sindarov, se redujo a 43,6 puntos.