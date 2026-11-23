Lars Eriksson, un funcionario municipal sueco de 56 años, fue destituido de su cargo tras revelarse su participación secreta en películas para adultos. Lo más curioso es que no usaba su nombre real, sino el seudónimo «Hans». El funcionario despedido recibirá una indemnización de unos 58 000 dólares.

En Suecia, la actividad secreta de un funcionario causó un gran revuelo. Periodistas descubrieron que Lars Eriksson, quien trabajaba como jefe de la administración del municipio de Jokkmokk, participaba en películas para adultos.

Resultó que el funcionario de 56 años usaba el seudónimo «Hans» en pantalla y se presentaba como un «Vikingo». Tras revelarse sus actividades, su relación laboral con la administración municipal fue terminada.

¿Cómo se descubrió la actividad secreta del funcionario?

La doble vida de Eriksson salió a la luz después de que periodistas revisaran fotos tomadas en una ceremonia de entrega de premios de cine para adultos.

Los periodistas notaron un rostro familiar en las fotos y continuaron la investigación. Como resultado, se confirmó que el jefe de la administración municipal participaba en películas para adultos bajo otro nombre.

Según la información, entre 2018 y 2026 se proyectaron un total de ocho películas en las que participó Eriksson.

El propio funcionario afirma haber dejado de rodar este tipo de películas en 2022. Sin embargo, cuando la información sobre sus actividades pasadas llegó al público, esto provocó su salida del cargo.

¿Cuánto dinero recibirá el funcionario despedido?

Otro aspecto llamativo del caso es que, a pesar de haber sido despedido, Eriksson recibirá una gran indemnización.

De acuerdo con las condiciones de despido, se le pagará el equivalente a siete meses de salario, es decir, 594 000 coronas suecas, lo que equivale a unos 58 000 dólares estadounidenses.

Así, la revelación de la actividad secreta del funcionario provocó su salida del cargo de jefe municipal. No obstante, las condiciones de rescisión del contrato le permitieron obtener una compensación financiera equivalente a siete meses de sueldo.

Este caso también puso sobre la mesa el debate público en Suecia sobre la vida privada de los funcionarios y su desempeño en el cargo.