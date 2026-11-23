El Inter empata 4-4: ¿qué errores defensivos criticó Chivu?
El Inter empató 4-4 contra el Atalanta en la 12ª jornada del campeonato italiano. Aunque los milaneses llevaban una ventaja de dos goles, no lograron mantener la victoria. El entrenador Cristian Chivu criticó duramente los errores defensivos de su equipo.
En la 12ª jornada de la Serie A, el duelo entre el Inter y el Atalanta ofreció un auténtico festival de goles a los espectadores. En un partido que terminó 4-4, los milaneses estuvieron cerca de la victoria, pero finalmente perdieron dos puntos.
Tras el encuentro, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, no ocultó su insatisfacción con el rendimiento de su equipo. Criticó especialmente la falta de atención en defensa y el exceso de espacios concedidos al rival.
Chivu: «No estuvimos a la altura por nuestra propia negligencia»
En opinión del técnico rumano, el Inter debería haber hecho un mayor esfuerzo para controlar el partido. A pesar de haber logrado una ventaja de dos goles, el equipo no pudo mantener la superioridad.
«Podríamos haber hecho más para controlar el partido. Logramos ponernos con dos goles de ventaja, pero no estuvimos a la altura por nuestra propia negligencia.
Felicidades al Atalanta. Nos causaron problemas llegando con muchos jugadores a nuestra área. Perdimos dos puntos y debemos sacar las conclusiones correctas», declaró Chivu en una entrevista para DAZN.
«No debemos cometer este tipo de errores en defensa»
Chivu se centró en las acciones defensivas de su equipo. Destacó que es necesario analizar cada situación individualmente y que los jugadores deben abordar cada jugada con mayor determinación.
El entrenador tampoco ocultó los problemas en las bandas. Según él, el Inter dejó demasiados espacios libres al rival e intentó corregirlo durante el transcurso del partido.
«Es necesario entender los matices de cada episodio defensivo. En estas situaciones, la actitud y la determinación son fundamentales.
Sentimos dificultades en las bandas. Dejamos demasiado espacio al rival e intentamos corregirlo. Para un equipo con objetivos tan altos, encajar tantos goles es muy negativo», dijo el entrenador.
«Debemos darlo todo hasta el último minuto»
Chivu subrayó la necesidad de aprender de los puntos perdidos. En lugar de mirar atrás y lamentarse, abogó por fortalecer la responsabilidad colectiva y la disciplina en los próximos encuentros.
«No quiero mirar atrás, pero todos debemos entender que tenemos que darlo todo hasta el último minuto en cada partido», concluyó el técnico del Inter.
Así, el empate 4-4 no solo supone dos puntos perdidos para el Inter, sino también una seria advertencia sobre sus problemas defensivos. Chivu dejó claro que un equipo que aspira al título no puede permitirse repetir estos errores.
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