El Inter empató 4-4 contra el Atalanta en la 12ª jornada del campeonato italiano. Aunque los milaneses llevaban una ventaja de dos goles, no lograron mantener la victoria. El entrenador Cristian Chivu criticó duramente los errores defensivos de su equipo.

En la 12ª jornada de la Serie A, el duelo entre el Inter y el Atalanta ofreció un auténtico festival de goles a los espectadores. En un partido que terminó 4-4, los milaneses estuvieron cerca de la victoria, pero finalmente perdieron dos puntos.

Tras el encuentro, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, no ocultó su insatisfacción con el rendimiento de su equipo. Criticó especialmente la falta de atención en defensa y el exceso de espacios concedidos al rival.

Chivu: «No estuvimos a la altura por nuestra propia negligencia»

En opinión del técnico rumano, el Inter debería haber hecho un mayor esfuerzo para controlar el partido. A pesar de haber logrado una ventaja de dos goles, el equipo no pudo mantener la superioridad.