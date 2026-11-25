En la capital de Kirguistán, Biskek, 80 ciudadanos que han abrazado recientemente el islam Arabia Sauditarecibieron boletos gratuitos para realizar la peregrinación de la Umrah. Esta iniciativa benéfica tiene como objetivo crear la oportunidad para que los nuevos musulmanes visiten los lugares sagrados.

La ceremonia de entrega de los boletos tuvo lugar en la mezquita «Imam Sarakhsi». El evento fue organizado por una agencia de viajes en colaboración con la Administración Espiritual de los Musulmanes de Kirguistán.

Se informó que entre quienes obtuvieron la oportunidad de realizar el viaje de la Umrah, hay 55 ciudadanos de origen ruso y 25 de origen coreano. Todos ellos han abrazado el islam recientemente.

Esta iniciativa permite a los participantes realizar los ritos de la Umrah y visitar ciudades sagradas para los musulmanes como La Meca y Medina. Asimismo, estos proyectos benéficos sirven para apoyar actividades religioso-educativas y fortalecer un ambiente de benevolencia en la sociedad.