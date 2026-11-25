Una escena inusual ocurrió en una reserva natural cerca de Bangkok, la capital de Tailandia, mientras unos turistas bañaban a un elefante. Los visitantes, sumergidos hasta la cintura, se encontraron con una situación inesperada mientras lavaban al enorme animal.

Resultó que el elefante tenía dificultades para defecar. Entonces, uno de los empleados de la reserva decidió ayudarlo. Ante la mirada atónita de los turistas, retiró manualmente, dentro del agua, los grandes trozos de excremento que salían del animal.