Tailandia: un empleado retira manualmente los excrementos de un elefante durante su baño (video)
Una escena inusual ocurrió en una reserva natural cerca de Bangkok, la capital de Tailandia, mientras unos turistas bañaban a un elefante. Los visitantes, sumergidos hasta la cintura, se encontraron con una situación inesperada mientras lavaban al enorme animal.
Resultó que el elefante tenía dificultades para defecar. Entonces, uno de los empleados de la reserva decidió ayudarlo. Ante la mirada atónita de los turistas, retiró manualmente, dentro del agua, los grandes trozos de excremento que salían del animal.
Esta escena resultó inesperada y algo incómoda para los presentes. Mientras algunos turistas se rieron, otros no pudieron ocultar su asombro. El suceso se convirtió en un momento memorable, muy distinto a las experiencias turísticas habituales.
El baño de elefantes es una actividad ofrecida en algunos lugares turísticos de Tailandia. Sin embargo, la participación de animales en estos eventos es objeto de debate en cuanto al bienestar animal y la seguridad de los turistas. Según la organización World Animal Protection, es preferible que los elefantes tengan la oportunidad de bañarse por sí mismos en fuentes de agua naturales.
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