En Sudáfrica, un pastor que afirma curar a sus seguidores mediante un método inusual ha provocado un intenso debate en las redes sociales. Las imágenes de sus prácticas religiosas poco ortodoxas circulan por Internet, causando asombro y risas entre los usuarios.

Se trata de Christ Penelope, líder del grupo religioso «SevenFold Holy Spirit Ministries» ubicado en el pueblo de Siyandini, en la región de Giyani, provincia de Limpopo.

Según los informes, el pastor utiliza el método de soltar gases sobre las personas para «curarlas» y «darles la bendición». Él afirma que a través de esta práctica transmite sanación espiritual y bendiciones a los individuos.

La difusión de las fotos de estas ceremonias en las redes sociales ha generado numerosas reacciones. Mientras algunos califican este método de ridículo e increíble, otros critican estas prácticas realizadas en nombre de la fe religiosa.

Este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en Sudáfrica sobre las actividades de los líderes religiosos y las afirmaciones de curación de ciertos individuos. En particular, las ceremonias inusuales, a veces consideradas contrarias a la dignidad humana, realizadas por quienes se presentan como pastores o profetas, ya han sido objeto de críticas anteriormente.