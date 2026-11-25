Un video que involucra a la diputada Yoloczin Domínguez Serna y a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se ha vuelto viral en las redes sociales en México. En él se observa cómo una sustancia similar a polvo cae sobre la vestimenta de la gobernadora mientras abraza a la diputada. Así lo informó "Uno TV".

En el video, se puede ver a las dos políticas saludándose y abrazándose. En ese momento, Domínguez realiza un movimiento con una de sus manos cerca de la ropa de la gobernadora, y una sustancia blanquecina similar a polvo cae sobre su vestimenta. Este suceso ha generado diversas preguntas y debates entre los usuarios.

Según medios mexicanos, el incidente ocurrió el 15 de septiembre de 2026 en Chilpancingo, Guerrero, durante un evento por el Día de la Independencia de México. El video comenzó a difundirse ampliamente más de dos meses después, el 24 de noviembre.

La diputada Yoloczin Domínguez respondió a la situación rechazando categóricamente las acusaciones en su contra. Destacó su respeto hacia la gobernadora Evelyn Salgado y sugirió que el video podría haber sido creado mediante inteligencia artificial.

Hasta el momento, no se ha determinado qué es exactamente la sustancia visible en el video ni con qué propósito se realizó el gesto de la diputada. Asimismo, no se han presentado pruebas en fuentes abiertas que confirmen que el video haya sido creado o alterado con inteligencia artificial.