En la naturaleza existe una criatura cuyo cuerpo, incluso si se divide en varios pedazos, puede permitir que cada fragmento se desarrolle en un nuevo organismo vivo en ciertas especies. Se trata de unos pequeños gusanos planos llamados planarias. Su característica más sorprendente es su capacidad para regenerar las partes del cuerpo perdidas.

Las planarias son, principalmente, gusanos planos que viven en cuerpos de agua dulce. Aunque a menudo son tan pequeños que pasan desapercibidos, son famosos en el mundo de la biología por su capacidad de regeneración. Por ejemplo, si el cuerpo de algunas planarias con una fuerte capacidad regenerativa se divide en partes de cabeza y cola, cada fragmento puede regenerar los órganos faltantes y convertirse en un organismo independiente.

En este proceso, las células madre especiales en el cuerpo del gusano, llamadas neoblastos, juegan un papel crucial. Tienen la capacidad de transformarse en diferentes tipos de células. Por ello, en la parte dañada del cuerpo se vuelven a formar nuevos tejidos, incluyendo la cabeza, el sistema nervioso y otros órganos necesarios.

Según las investigaciones de los científicos, algunas planarias pueden regenerar un organismo completo incluso a partir de un fragmento corporal muy pequeño. La formación de una nueva cabeza puede tardar aproximadamente una o dos semanas, dependiendo de la especie y las condiciones. Al principio, el organismo recién formado es más pequeño que el original, luego crece gracias a la alimentación y el desarrollo.

Este fenómeno se llama regeneración. Es la capacidad de un organismo para restaurar los tejidos y órganos perdidos debido a una herida o lesión.

Curiosamente, algunas planarias utilizan esta propiedad no solo después de una lesión, sino también durante el proceso de reproducción. Dividen su cuerpo de forma natural en dos partes, y luego cada fragmento restaura las partes faltantes para convertirse en un nuevo gusano.

Por esta razón, las planarias siguen siendo estudiadas por los científicos hoy en día. Comprender su mecanismo de regeneración podría proporcionar información importante sobre la renovación celular, la restauración de tejidos y futuras investigaciones médicas.