La escultura invisible titulada « Io Sono » (« Yo soy »), creada por el artista italiano Salvatore Garau, se vendió por 15 000 euros, es decir, 18 300 dólares al tipo de cambio de aquel momento. Curiosamente, la obra de arte no tiene forma física. Así lo informaron las publicaciones « ArtNet » y « Le Monde ».

El suceso ocurrió en mayo de 2021 en la casa de subastas italiana Art-Rite. En lugar de la obra en sí, el comprador recibió un certificado de autenticidad firmado por el artista. También se le dieron instrucciones específicas sobre cómo exhibir la escultura.

Según las instrucciones de Garau, « Io Sono » debe colocarse en una casa privada, en un espacio vacío de aproximadamente 150 × 150 centímetros, sin ningún objeto que lo obstruya. Es decir, se reserva un área específica en la habitación para exhibir la obra, pero no habrá ningún objeto visible allí.

En opinión del artista, el arte no consiste solo en cosas que se pueden ver o tocar. Según su concepto, el vacío también puede adquirir un significado particular a través de la imaginación, los pensamientos y la percepción humana.

De este modo, la persona que compró la obra « Io Sono » no pagó por una escultura material, sino por la idea del artista y su interpretación artística.

Para información, Garau ya ha presentado obras en esta línea anteriormente. Otra de sus esculturas invisibles, titulada « Buddha in contemplazione », fue exhibida en la plaza de la Scala de Milán. El área donde se encuentra esta obra estaba marcada con un cuadrado blanco dibujado en el suelo.