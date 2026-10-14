Rusia ocupa el segundo lugar mundial en criopreservación humana

La empresa rusa « KrioRus » mantiene los cuerpos o cerebros de 109 personas a temperaturas extremadamente bajas con la esperanza de una futura reanimación. Según la compañía, 31 de ellos son ciudadanos extranjeros. Así lo informó Moscú 24.

Según datos publicados el 13 de octubre de 2026, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 566 personas criopreservadas. Rusia ocupa el segundo lugar con 109 personas.

La criopreservación es un método para conservar el cuerpo o el cerebro de una persona tras su muerte a temperaturas muy bajas, con la esperanza de que en el futuro surja la posibilidad de restaurarlos. El proceso suele utilizar nitrógeno líquido para alcanzar temperaturas de hasta −196 grados.

Sin embargo, la capacidad de este método para revivir a una persona aún no ha sido probada científicamente. La medicina moderna no cuenta con tecnología para restaurar y devolver a la vida un cuerpo o cerebro criopreservado. Tampoco está garantizado que tal posibilidad exista en el futuro.