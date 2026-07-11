Horrendo asesinato en Gran Bretaña: La conocida política Ann Widdecombe fue asesinada en su hogar

En Gran Bretaña, Ann Widdecombe, una famosa política y exparlamentaria conocida por sus posturas conservadoras, fue encontrada muerta en su casa. Este terrible suceso ha conmocionado a los círculos políticos de todo el país. Aunque la policía ha detenido a un hombre de 26 años como sospechoso, se ha informado que el crimen no parece estar relacionado con motivos políticos o terrorismo por el momento. Zamin.uz ha recopilado los detalles del crimen y la reacción del liderazgo británico.

Detalles del asesinato y el sospechoso

Las autoridades británicas han revelado la información oficial inicial sobre este trágico suceso:

El cuerpo de Ann Widdecombe, de 78 años, fue hallado el 9 de julio en su casa en el pueblo de Haytor Vale, cerca del Parque Nacional de Dartmoor, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra.

Las fuerzas del orden informaron oficialmente sobre el caso el 10 de julio, tras la detención del sospechoso.

El hombre de 26 años sospechoso del asesinato fue detenido en la ciudad de Newton Abbot.

El jefe de policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, informó que la fallecida presentaba heridas graves.

La policía confirmó que el sospechoso es ciudadano británico y señaló que, preliminarmente, el crimen no está vinculado a actos terroristas ni a motivos políticos. La investigación sigue en curso.

¿Quién era Ann Widdecombe? (Trayectoria política)

Ann Widdecombe era conocida en la escena política británica por sus posturas firmes e intransigentes:

Actividad parlamentaria: Fue diputada de la Cámara de los Comunes por el Partido Conservador entre 1987 y 2010.

Papel en el gobierno: Entre 1990 y 1997, ocupó cargos de viceministra en las áreas de seguridad social, empleo e interior bajo el gobierno del primer ministro John Major.

Posición firme: Se opuso a la ampliación del derecho al aborto y a la legalización de la eutanasia, pero fue partidaria de restablecer la pena de muerte en el país.

Brexit y últimos años: Tras dejar el Parlamento, participó en populares programas de telerrealidad. Más tarde, se convirtió en eurodiputada bajo las filas del Brexit Party liderado por Nigel Farage. Desde 2023, trabajaba como representante activa y oradora del partido Reform UK conocido por su estricta política contra la inmigración.

Reacción de Londres: El país está conmocionado

Tras la muerte de la política, Gran Bretañay sus líderes actuales y pasados expresaron sus condolencias:

Keir Starmer (Primer ministro de Gran Bretaña): «Es una noticia terrible. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Ann Widdecombe fue una figura importante en la vida política británica durante muchos años». El primer ministro también enfatizó que la seguridad de los legisladores es una prioridad nacional, llamando a defender valores comunes más allá de las posturas políticas.

Nigel Farage (Líder del partido Reform UK): Expresó su profunda conmoción por la muerte de la política y destacó que la vida de las figuras públicas es cada vez más peligrosa.