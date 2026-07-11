Horrendo asesinato en Gran Bretaña: La conocida política Ann Widdecombe fue asesinada en su hogar

·60·Mundo
Horrendo asesinato en Gran Bretaña: La conocida política Ann Widdecombe fue asesinada en su hogar

En Gran Bretaña, Ann Widdecombe, una famosa política y exparlamentaria conocida por sus posturas conservadoras, fue encontrada muerta en su casa. Este terrible suceso ha conmocionado a los círculos políticos de todo el país. Aunque la policía ha detenido a un hombre de 26 años como sospechoso, se ha informado que el crimen no parece estar relacionado con motivos políticos o terrorismo por el momento. Zamin.uz ha recopilado los detalles del crimen y la reacción del liderazgo británico.

Detalles del asesinato y el sospechoso

Las autoridades británicas han revelado la información oficial inicial sobre este trágico suceso:

  • El cuerpo de Ann Widdecombe, de 78 años, fue hallado el 9 de julio en su casa en el pueblo de Haytor Vale, cerca del Parque Nacional de Dartmoor, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra.

  • Las fuerzas del orden informaron oficialmente sobre el caso el 10 de julio, tras la detención del sospechoso.

  • El hombre de 26 años sospechoso del asesinato fue detenido en la ciudad de Newton Abbot.

  • El jefe de policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, informó que la fallecida presentaba heridas graves.

  • La policía confirmó que el sospechoso es ciudadano británico y señaló que, preliminarmente, el crimen no está vinculado a actos terroristas ni a motivos políticos. La investigación sigue en curso.

¿Quién era Ann Widdecombe? (Trayectoria política)

Ann Widdecombe era conocida en la escena política británica por sus posturas firmes e intransigentes:

  • Actividad parlamentaria: Fue diputada de la Cámara de los Comunes por el Partido Conservador entre 1987 y 2010.

  • Papel en el gobierno: Entre 1990 y 1997, ocupó cargos de viceministra en las áreas de seguridad social, empleo e interior bajo el gobierno del primer ministro John Major.

  • Posición firme: Se opuso a la ampliación del derecho al aborto y a la legalización de la eutanasia, pero fue partidaria de restablecer la pena de muerte en el país.

  • Brexit y últimos años: Tras dejar el Parlamento, participó en populares programas de telerrealidad. Más tarde, se convirtió en eurodiputada bajo las filas del Brexit Party liderado por Nigel Farage. Desde 2023, trabajaba como representante activa y oradora del partido Reform UK conocido por su estricta política contra la inmigración.

Reacción de Londres: El país está conmocionado

Tras la muerte de la política, Gran Bretañay sus líderes actuales y pasados expresaron sus condolencias:

Keir Starmer (Primer ministro de Gran Bretaña): «Es una noticia terrible. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Ann Widdecombe fue una figura importante en la vida política británica durante muchos años». El primer ministro también enfatizó que la seguridad de los legisladores es una prioridad nacional, llamando a defender valores comunes más allá de las posturas políticas.

Nigel Farage (Líder del partido Reform UK): Expresó su profunda conmoción por la muerte de la política y destacó que la vida de las figuras públicas es cada vez más peligrosa.

Boris Johnson (Ex primer ministro británico): Calificó a Ann Widdecombe como una «ferviente defensora del Brexit y una oradora poderosa», evaluando su fallecimiento como una gran pérdida para el país.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ataque de misil balístico en Kiev: 10 heridosAtaque de misil balístico en Kiev: 10 heridosHoy, 13:39Escasez de gasolina en Rusia: la producción cubre el 65% de la demandaEscasez de gasolina en Rusia: la producción cubre el 65% de la demandaHoy, 13:23Mujer reclutada para un atentado a través de una «relación amorosa»Mujer reclutada para un atentado a través de una «relación amorosa»Hoy, 13:11Un conductor uzbeko acusado de la muerte de un futbolista en EE. UU.Un conductor uzbeko acusado de la muerte de un futbolista en EE. UU.Hoy, 13:00«Voy a golpear a Conor sin piedad»: Holloway hace una declaración antes del combate«Voy a golpear a Conor sin piedad»: Holloway hace una declaración antes del combateHoy, 11:43Ventana rota en pleno vuelo: un pasajero fue succionado hacia el exteriorVentana rota en pleno vuelo: un pasajero fue succionado hacia el exteriorHoy, 11:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez