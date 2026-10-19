Tras el naufragio en el estrecho de Ormuz: videos muestran a personas recogiendo bolsas de iPhones en la playa

Videos sorprendentes circulan en redes sociales mostrando miles de iPhones esparcidos por la costa, mientras los residentes locales los recogen apresuradamente en bolsas.

Según los informes, el incidente ocurrió en las costas de Irán, cerca del estratégicamente importante estrecho de Ormuz, debido a un accidente de un buque portacontenedores que transportaba productos electrónicos.

Una carga valiosa arrastrada por las olas

Las imágenes muestran claramente la inusual escena en la playa:

Cajas coloridas en la superficie del agua: Las olas del mar han arrastrado a la orilla cajas de iPhone de diversos colores: rojo, blanco, negro y rosa;

Recolección masiva: Cientos de personas, hombres y mujeres, se reunieron en el lugar, entrando al agua y llenando grandes bolsas con las valiosas cajas;

La versión del naufragio: Según las primeras versiones, el hundimiento de un gran carguero o la caída de varios contenedores durante una fuerte tormenta provocó que la mercancía se dispersara en el mar.

¿Teléfonos funcionales o productos falsos?

Estas imágenes han generado intensos debates y dudas entre los usuarios de la red:

El efecto del agua salada: Expertos en electrónica señalan que, incluso si fueran iPhones originales, el agua salada del mar arruinaría rápidamente los dispositivos y los empaques de cartón;

La posibilidad de «maquetas» o cajas vacías: Muchos observadores, al ver que las cajas flotan fácilmente, sugieren que podrían estar vacías, ser exhibidores o contener copias falsificadas baratas;

Aspectos ecológicos y legales: La llegada masiva de plásticos y dispositivos con baterías a la costa representa un riesgo de contaminación para el ecosistema marino local.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información oficial sobre el buque involucrado ni sobre el valor real de la carga.