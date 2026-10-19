Un músico callejero y sus « gatos bailarines » conquistan Internet (video)

·18·Mundo
Un músico callejero y sus « gatos bailarines » conquistan Internet (video)

En las redes sociales, un video que muestra a un músico callejero tocando el ukelele en una concurrida calle, acompañado por tres gatos que se mantienen sobre sus patas traseras y bailan al ritmo de la música, se ha vuelto viral, acumulando en poco tiempo millones de visitas y miles de comentarios de asombro.

Las imágenes muestran a decenas de espectadores reunidos en la acera, grabando este espectáculo inesperado e inocente con sus teléfonos, mientras algunos transeúntes dejan dinero en la cesta del músico.

« Baile » al ritmo: ¿Cómo es la escena?

Los eventos del video despertaron una gran sonrisa y curiosidad entre los fans:

  • Un « grupo » tricolor: Frente al músico, tres gatitos de diferentes colores —amarillo (jengibre), blanco y gris atigrado— se mantienen erguidos sobre sus patas traseras y se mueven como si hubieran sido entrenados especialmente;

  • Patas delanteras en el aire: Siguiendo el ritmo del músico, los gatos levantan sus patas delanteras, pareciendo ejecutar verdaderos movimientos de baile en el escenario;

  • El asombro de los espectadores: Las personas presentes, jóvenes y turistas, observan esta escena inusual con incredulidad y sonríen mientras capturan estos momentos.

¿Un milagro real o montaje (IA/CGI)?

El video ha generado tanto alegría como debates intensos entre los usuarios de la red:

  • Emociones positivas: Muchos usuarios lo han recibido como el video más tierno y reconfortante del día, «Es el espectáculo más lindo que he visto en mi vida», «Los gatos sienten la música mejor que los humanos» dejando comentarios cálidos;

  • Duda tecnológica: Al mismo tiempo, analistas y usuarios experimentados señalan que la postura vertical perfecta de los animales, sus movimientos físicos y sus sombras no parecen naturales, sugiriendo que este video podría ser una animación creada magistralmente mediante gráficos 3D (CGI) de alta calidad o inteligencia artificial (IA) moderna.

Ya sea que el video sea real o producto de arte digital creativo, ha logrado brindar un estado de ánimo positivo inolvidable a los internautas y demostrar una vez más el encanto de la música callejera.

Calle concurridaUkeleleGatosIA/CGIViral
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cuál es el país de los amantes de los gatos? ¿Qué país encabeza la clasificación?¿Cuál es el país de los amantes de los gatos? ¿Qué país encabeza la clasificación?19 septiembre 21:15Artistas callejeros en la India realizan espectáculos inusuales (video)Artistas callejeros en la India realizan espectáculos inusuales (video)19 septiembre 22:38Los videos de un niño granjero brasileño conquistan millones de corazonesLos videos de un niño granjero brasileño conquistan millones de corazones12 octubre 09:28El bebé que conquistó Internet al activar el modo «descanso» nada más nacer (video)El bebé que conquistó Internet al activar el modo «descanso» nada más nacer (video)Hoy 10:01El león blanco que conquistó Internet — Luna sorprendió a todosEl león blanco que conquistó Internet — Luna sorprendió a todos1 junio 21:18Secreto de Estado vendido por una manicura: base de datos confidencial de 1,4 millones expuesta en UcraniaSecreto de Estado vendido por una manicura: base de datos confidencial de 1,4 millones expuesta en Ucrania5 septiembre 10:06
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos