Un músico callejero y sus « gatos bailarines » conquistan Internet (video)

En las redes sociales, un video que muestra a un músico callejero tocando el ukelele en una concurrida calle, acompañado por tres gatos que se mantienen sobre sus patas traseras y bailan al ritmo de la música, se ha vuelto viral, acumulando en poco tiempo millones de visitas y miles de comentarios de asombro.

Las imágenes muestran a decenas de espectadores reunidos en la acera, grabando este espectáculo inesperado e inocente con sus teléfonos, mientras algunos transeúntes dejan dinero en la cesta del músico.

« Baile » al ritmo: ¿Cómo es la escena?

Los eventos del video despertaron una gran sonrisa y curiosidad entre los fans:

Un « grupo » tricolor: Frente al músico, tres gatitos de diferentes colores —amarillo (jengibre), blanco y gris atigrado— se mantienen erguidos sobre sus patas traseras y se mueven como si hubieran sido entrenados especialmente;

Patas delanteras en el aire: Siguiendo el ritmo del músico, los gatos levantan sus patas delanteras, pareciendo ejecutar verdaderos movimientos de baile en el escenario;

El asombro de los espectadores: Las personas presentes, jóvenes y turistas, observan esta escena inusual con incredulidad y sonríen mientras capturan estos momentos.

¿Un milagro real o montaje (IA/CGI)?

El video ha generado tanto alegría como debates intensos entre los usuarios de la red:

Emociones positivas: Muchos usuarios lo han recibido como el video más tierno y reconfortante del día, «Es el espectáculo más lindo que he visto en mi vida», «Los gatos sienten la música mejor que los humanos» dejando comentarios cálidos;

Duda tecnológica: Al mismo tiempo, analistas y usuarios experimentados señalan que la postura vertical perfecta de los animales, sus movimientos físicos y sus sombras no parecen naturales, sugiriendo que este video podría ser una animación creada magistralmente mediante gráficos 3D (CGI) de alta calidad o inteligencia artificial (IA) moderna.

Ya sea que el video sea real o producto de arte digital creativo, ha logrado brindar un estado de ánimo positivo inolvidable a los internautas y demostrar una vez más el encanto de la música callejera.