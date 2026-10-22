Un vuelo cancelado en Japón tras hallar una serpiente bajo el suelo de un avión

En Japón, una serpiente no venenosa de 40 centímetros fue encontrada en un avión de Japan Air Commuter, una filial de Japan Airlines. Debido al incidente, el vuelo programado hacia la prefectura de Kagoshima fue cancelado, según informó el diario «The Independent».

Se informó que el 19 de octubre el avión llegó al aeropuerto de Fukuoka procedente del aeropuerto de Izumo, en la prefectura de Shimane. El vuelo debía despegar de Fukuoka hacia Kagoshima a las 12:50, hora local.

Durante los preparativos para el vuelo, se vio a un animal desconocido en la cabina de mando, pero no fue posible localizarlo. Por motivos de seguridad, se canceló el vuelo. Más tarde, los mecánicos inspeccionaron minuciosamente la cabina y el 20 de octubre descubrieron a la serpiente escondida bajo el revestimiento del suelo.

Los expertos identificaron a la serpiente como un ejemplar joven de culebra rayada japonesa, una especie no venenosa. Se llamó a servicios especializados para capturarla. Aún se desconoce cómo logró entrar la serpiente al avión.

Según la aerolínea, este es el primer caso de este tipo en el que se encuentra una serpiente en la cabina de uno de sus aviones. La compañía se disculpó con los pasajeros por las molestias ocasionadas.