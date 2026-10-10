Un edificio de siete pisos se derrumba en Estambul, dejando cinco muertos

En el distrito de Maltepe de Estambul, Turquía, los tres pisos inferiores de un edificio residencial de siete plantas se derrumbaron. El incidente resultó en la muerte de cinco personas, mientras que 10 fueron rescatadas con vida de entre los escombros.

El suceso ocurrió la mañana del 8 de octubre en la calle Doğu, en el barrio de Cevizli. Los pisos inferiores del edificio colapsaron por causas desconocidas. Tras el hecho, equipos de rescate, bomberos, policía y personal médico llegaron al lugar.

Durante las labores de rescate, 10 personas fueron sacadas con vida de los escombros. Inicialmente se encontraron los cuerpos de dos personas, y posteriormente se hallaron otros tres. Entre los fallecidos se encuentra una niña de cinco años.

Las operaciones de búsqueda y rescate, coordinadas por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD), han concluido. Se informó que las labores de limpieza de escombros finalizaron el 10 de octubre.

Se ha iniciado una investigación sobre el incidente. Los informes preliminares indicaban que la causa del derrumbe del edificio era desconocida.