Tormenta y cortes de energía: Estado de emergencia en Escocia, Inglaterra e Irlanda

El Reino Unido e Irlanda han sido azotados por otra tormenta devastadora, la tormenta «Boelo» causando daños masivos. Según Sky News, el violento ciclón y los vientos huracanados han dejado a decenas de miles de hogares sin suministro eléctrico en toda la región.

Es el segundo desastre importante que golpea la isla en pocos días, ocurriendo mientras aún no se resolvían las consecuencias de la tormenta «Ashley» del 23 de octubre.

Vientos de 38 m/s: Las zonas más afectadas

La magnitud del desastre se expandió rápidamente, causando graves daños a la infraestructura:

Vientos récord: En Escocia, la intensidad del viento alcanzó en algunos lugares hasta 38 metros por segundo , mientras que en Inglaterra, hasta 31,1 m/s ;

Más de 57 mil hogares a oscuras: En la mañana del 25 de octubre, en los condados de Gran Mánchester, Cumbria y Lancashire, en el norte de Inglaterra, más de 57 mil hogares se quedaron sin electricidad;

Situación en regiones vecinas: El domingo, también se reportó que miles de consumidores en Irlanda e Irlanda del Norte se quedaron sin luz;

El golpe más duro: La región suroeste, el sur de Gales, así como las Midlands del Oeste y del Este fueron identificadas como las zonas más afectadas.

Nivel de alerta naranja y movilización de servicios de emergencia

Debido a la severidad de las condiciones climáticas, las autoridades competentes advierten a la población: