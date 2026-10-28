¡Un mono que abraza a un vendedor se vuelve viral en las redes sociales!

En las redes sociales se ha difundido un video en el que se ve a un mono entrando en una tienda y abrazando a un vendedor durante unos segundos.

El video, publicado en Instagram por un joven de la India, ha sido visto más de 239 millones de veces en solo tres días. El clip también ha acumulado casi 16 millones de 'me gusta'.

Sin embargo, las opiniones de los usuarios están divididas sobre la autenticidad del video. Algunos suponen que las imágenes podrían haber sido creadas con inteligencia artificial. Otros, creyendo que el suceso es natural, destacan el afecto del mono hacia el ser humano.

Hasta el momento, no hay una confirmación clara sobre si el video fue creado mediante inteligencia artificial o si muestra un evento real.