Los 10 goles de un niño de tres años llamado Nevada provocan una controversia

·0·Mundo
Los 10 goles de un niño de tres años llamado Nevada provocan una controversia

En Florida, Estados Unidos, un partido de fútbol que involucró a un niño de tres años llamado Nevada terminó en controversia. Según los informes, entró al campo contra niños mayores, de unos cinco años, y marcó 10 goles en un solo tiempo.

Tras el incidente, surgió un desacuerdo entre el padre del niño y otras partes. Según la información difundida en redes sociales, el conflicto estaba relacionado con las condiciones del juego y la categoría de edad en la que debía participar el niño.

Al intensificarse la situación, los organizadores llamaron a la policía. Las autoridades calificaron el incidente como un desacuerdo y no como un acto criminal. Según los informes iniciales, no hubo detenidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado que los 10 goles marcados por el niño fueran la causa directa de la llamada a la policía.

¿Cómo cree que se debería actuar en estas situaciones, considerando la diferencia de edad y nivel de habilidad en el fútbol infantil?

FloridaFútbol infantilNevadaEstados UnidosDeporte
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Unos perros especiales que salvan osos en Nevada sorprenden a todosUnos perros especiales que salvan osos en Nevada sorprenden a todos6 agosto 11:52Un enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaUn enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el agua12 agosto 12:1183 años de matrimonio: la pareja más longeva del mundo establece un récord Guinness83 años de matrimonio: la pareja más longeva del mundo establece un récord Guinness6 agosto 13:48Florida desvía fondos de carga de vehículos eléctricos hacia aerotaxisFlorida desvía fondos de carga de vehículos eléctricos hacia aerotaxis2 agosto 16:55Tesla abre una enorme estación de Supercharger en el desierto de MojaveTesla abre una enorme estación de Supercharger en el desierto de Mojave15 mayo 12:51El cohete New Glenn de Jeff Bezos explota durante una prueba (video)El cohete New Glenn de Jeff Bezos explota durante una prueba (video)29 mayo 10:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos