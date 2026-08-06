83 años de matrimonio: la pareja más longeva del mundo establece un récord Guinness

Según Guinness World Records, Layl Gittens y Eleonora Gittens están reconocidos actualmente como la pareja casada más longeva del mundo. El matrimonio, que vive en Miami, Florida, Estados Unidos, estableció un récord al superar los 216 años de edad combinada.

Hoy, Layl Gittens tiene 108 años y Eleonora Gittens, 107. Se conocieron por primera vez en la universidad en 1941 y se casaron un año después, en 1942. En aquel entonces, Layl jugaba en el equipo universitario de baloncesto, mientras que Eleonora había acudido al partido para apoyarlo. Así, la pareja lleva más de 83 años disfrutando de una vida feliz.

Cuando les preguntaron por el secreto de su matrimonio largo y sólido, respondieron de forma breve, pero llena de significado:

« Amor, amor y más amor ».

Destacan que este principio sencillo, pero profundamente significativo, es la clave principal de su larga y feliz vida juntos.