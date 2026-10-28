El Real Madrid y La Liga obligados a pedir disculpas tras el boicot en China por las palabras de Mbappé

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El Real Madrid y La Liga obligados a pedir disculpas tras el boicot en China por las palabras de Mbappé

Foto: Getty Images

El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial tras la gran crisis diplomática y mediática provocada por una broma del delantero estrella francés Kylian Mbappé sobre Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino. La directiva del club blanco pidió disculpas al pueblo chino, expresando su profundo respeto por la historia y la cultura del país.

Anteriormente, grandes empresas chinas habían rescindido unilateralmente sus contratos con el jugador, y la televisión nacional del país había suspendido temporalmente la retransmisión de los partidos de La Liga española.

Origen del conflicto y la firme respuesta de China

La cronología de los hechos, que rápidamente causaron un revuelo a nivel mundial, se desarrolló de la siguiente manera:

  • Entrevista polémica: Al responder a una pregunta sobre los memes en las redes sociales, Mbappé dijo que se rió al ver un meme con su cara sobre la imagen de Mao Zedong, añadiendo que solía usar esa imagen con sus amigos y calificándolo de «dictador chino»;

  • Cancelación de contratos: Tras la declaración, tres grandes marcas chinas anunciaron la ruptura de su colaboración con Mbappé;

  • Suspensión de las emisiones de La Liga: La televisión estatal y las plataformas mediáticas chinas congelaron la retransmisión de los encuentros del campeonato español;

  • Disculpas consecutivas: Conscientes de la gravedad de la situación, la dirección de La Liga, su presidente Javier Tebas y el propio Kylian Mbappé pidieron disculpas públicamente.

Comunicado oficial del Real Madrid: ¿Qué se dijo?

El gigante madrileño publicó una postura oficial para cerrar el caso y mantener las relaciones amistosas con China:

  • Disculpas por los sentimientos negativos: «El Real Madrid pide disculpas por los sentimientos negativos surgidos en el pueblo chino debido a los recientes comentarios de nuestro jugador Kylian Mbappé», señala el mensaje del club;

  • Respeto a millones de aficionados: El club destacó que valora la historia milenaria de China, su rica cultura y a los millones de seguidores locales que apoyan constantemente al equipo;

  • Apoyo a la postura del jugador: El Real afirmó apoyar plenamente las disculpas públicas de Mbappé, indicando que el jugador lamenta sinceramente sus palabras;

  • Solidaridad intercultural: El club manifestó su compromiso con los valores de respeto mutuo, convivencia pacífica y solidaridad intercultural, expresando su deseo de fortalecer los lazos de amistad con el pueblo chino.

Tras este amplio comunicado del Real Madrid, se espera la reanudación de las emisiones de La Liga en el mercado mediático chino y la estabilización de la cooperación entre las partes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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