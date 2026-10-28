Una madre repartidora con dos hijos recibe una casa en Kirguistán (video)

En Biskek, la capital de Kirguistán, la historia de una madre repartidora que cría sola a sus dos hijos no dejó indiferente a nadie. Después de que se difundiera en redes sociales un video mostrando sus difíciles condiciones laborales, la gente comenzó a recaudar fondos para ayudar a la familia.

Según informó el medio kirguís Kaktus.media el 27 de octubre, una mujer llamada Ajar se veía obligada a llevar a sus hijos consigo durante sus entregas nocturnas y de fin de semana, ya que no tenía con quién dejarlos. El video viral mostraba a una de sus hijas dormida sobre un ciclomotor eléctrico.

Aunque la mujer no pidió ayuda, los usuarios de redes sociales y activistas tomaron la iniciativa de recaudar fondos. En los primeros tres días, se recaudaron cerca de 80 000 dólares en su cuenta.

Posteriormente, la ayuda aumentó. Según News.kg el 28 de octubre, se reunieron un total de 130 000 dólares, de los cuales 102 000 se utilizaron para comprar un apartamento de tres habitaciones en Biskek. El dinero restante se destinará a apoyar a otras familias necesitadas.

De este modo, gracias a la solidaridad de muchos, la madre y sus dos hijos consiguieron su propia casa. Este suceso demostró que un simple video en redes sociales puede unir a las personas en torno a una buena causa.