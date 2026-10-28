La broma de Mbappé le sale cara al Real: China retira la Liga de su emisión

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La broma de Mbappé le sale cara al Real: China retira la Liga de su emisión

La Liga española y el Real Madrid se enfrentan a una fuerte oposición y a un boicot a gran escala por parte de China. La Televisión Central de China (CCTV) ha confirmado oficialmente que no emitirá los partidos del campeonato español y se ha negado a aceptar las declaraciones oficiales del Real Madrid.

Según informa el prestigioso diario español Marca , este grave conflicto político y deportivo fue provocado por una declaración del delantero del «club blanco» Kylian Mbappé.

¿Cómo empezó el conflicto?

Las tensiones geopolíticas y mediáticas a nivel internacional se intensificaron debido a los siguientes factores:

  • La polémica entrevista de Mbappé: En una de sus entrevistas, Kylian Mbappé mencionó el meme que le parecía más divertido en las redes sociales. En dicho meme, el rostro del jugador aparecía superpuesto al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China;

  • La expresión «dictador chino»: Al comentar la imagen, la estrella francesa calificó a Mao Zedong de «dictador chino». Esta expresión provocó una reacción muy dura y negativa por parte de China;

  • La exigencia firme de la cadena CCTV: La cadena de televisión estatal china exige una disculpa personal y oficial por parte de la directiva del Real Madrid. La cadena ha comunicado que no reanudará las negociaciones sobre los derechos de emisión hasta que se cumpla esta condición.

La reacción de Pekín y la amenaza de boicot

Las estructuras estatales chinas también han intervenido y siguen la situación de cerca:

  • Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores: El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China ha indicado que ha tomado nota de las disculpas presentadas personalmente por Mbappé;

  • La cuestión del boicot sigue abierta: Al mismo tiempo, el ministerio no ha aclarado si las medidas de boicot masivo anunciadas por las cadenas de televisión, grupos mediáticos y diversas organizaciones del país serán canceladas o se mantendrán vigentes;

  • Pérdidas económicas y de imagen: Si la Liga queda aislada del inmenso mercado mediático chino, esto supondrá un duro golpe no solo para el gigante madrileño, sino también para los ingresos globales de marketing de todo el campeonato español.

Una simple frase pronunciada imprudentemente por Kylian Mbappé ha provocado una grave crisis diplomática internacional en la que chocan las fronteras del fútbol y la política.

Kylian MbappéReal MadridLa LigaCCTVChina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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