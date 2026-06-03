China se convierte en el primer país en aprobar el uso comercial de implantes cerebrales invasivos

China se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar el uso comercial de una interfaz cerebro-computadora (BCI) invasiva. El implante NEO, desarrollado por la empresa shanghainesa Neuracle Technology y científicos de la Universidad Tsinghua, está diseñado para pacientes paralizados debido a lesiones de la médula espinal. Este dispositivo ha superado los ensayos clínicos y se ha convertido en el primer producto BCI invasivo en entrar en la práctica médica generalizada. Ixbt.com informa .

La eficacia de la nueva tecnología se demostró en el caso de Xuey Dun, de 39 años. Paralizado del cuello hacia abajo tras un accidente automovilístico hace seis años, el hombre volvió a escribir con su propia mano tras la implantación del NEO y un curso de rehabilitación de 11 meses. El dispositivo, del tamaño de una moneda, tiene sensores implantados en la capa protectora sin dañar la corteza cerebral. Este método se considera más seguro que el implante N1 del proyecto Neuralink de Elon Musk.

El sistema NEO capta señales cerebrales y las convierte mediante computadora en comandos para un guante robótico especializado. Los expertos señalan que, al no penetrar los sensores directamente en la corteza cerebral, se reduce el riesgo de hemorragias y formación de cicatrices. Por ello, los reguladores chinos lograron acelerar el proceso de registro de esta tecnología.

El gobierno chino ha declarado el desarrollo de neurotecnologías como una prioridad estratégica. El implante NEO ya se está integrando en el sistema nacional de seguro médico, lo que permitirá en el futuro la cobertura parcial de los costos de tratamiento para los pacientes. Actualmente, varias empresas en China, como NeuroXess y StairMed, están llevando a cabo investigaciones activas en este campo.