Cada día del calendario está marcado por eventos que han supuesto un punto de inflexión en la historia de la humanidad, decisiones políticas importantes y descubrimientos fascinantes. La fecha del 8 de octubre destaca por cambios serios en nuestra historia nacional, pasos que han influido en la seguridad global y fechas notables que se celebran a nivel mundial.

A continuación, se presenta una selección de los eventos más destacados y la crónica histórica de este día.

Festividades internacionales y nacionales

El 8 de octubre se celebran varias fechas importantes e inusuales en todo el mundo:

Día Internacional de la Pediatría: Un día dedicado a proteger la salud infantil, educar a una generación sana y reconocer el trabajo de los médicos pediatras;

Día Mundial del Pulpo: Una fecha ecológica dedicada al ecosistema de los pulpos, una de las criaturas marinas más misteriosas e inteligentes de nuestro planeta;

Día de las Abuelas en Alemania: Una fiesta nacional centrada en los valores familiares y en mostrar aprecio por los miembros de la generación mayor;

Día de la Protección de la Infancia en Irán: Una fecha especial dedicada a los derechos y la protección social de la generación joven en el país.

Páginas de la historia: ¿Por qué se recuerda este día?

Eventos destacados ocurridos el 8 de octubre a lo largo de los siglos:

1873: Se inauguró en Estados Unidos la primera prisión especial para mujeres de la historia;

1893: La legendaria marca Coca-Cola , que se convirtió en una de las bebidas refrescantes más populares del mundo, comenzó a producirse oficialmente a escala industrial;

1920: Se anunció la creación de una nueva estructura política en la historia de nuestra región, la República Popular Soviética de Bujará ;

2006: Corea del Norte (RPDC) realizó con éxito su primera prueba nuclear subterránea en la historia, marcando un giro drástico en la geopolítica global.

Héroe del día: Cumpleaños

8 de octubre de 1958: Nació Ursula von der Leyen , una de las figuras más influyentes de la política europea moderna, exministra de Defensa de Alemania y presidenta de la Comisión Europea desde el 2 de julio de 2019.

Estos eventos ocurridos el 8 de octubre han influido profundamente en la política mundial, la cultura y nuestra vida cotidiana, convirtiéndose en una parte integral de la historia.