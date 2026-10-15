Hoy, 15 de octubre, es jueves. Esta fecha destaca en el calendario mundial tanto por importantes festividades profesionales y sociales internacionales, como por giros históricos que cambiaron los procesos políticos globales.

A continuación, presentamos una crónica de las fechas importantes que se celebran este día y los eventos decisivos grabados en las páginas de la historia.

Festividades internacionales y nacionales: En honor a las mujeres rurales y a los padres

El 15 de octubre está dedicado a varias iniciativas loables y sociales:

Día Internacional de las Mujeres Rurales: Celebrado por iniciativa de la ONU, este día tiene como objetivo reconocer la contribución inestimable de las mujeres rurales que trabajan con dedicación para garantizar la seguridad alimentaria, desarrollar la agricultura y preservar el bienestar familiar;

Día del Padre en Rusia: En esta fecha se celebra oficialmente el Día del Padre con el fin de fortalecer la institución familiar y elevar la responsabilidad de los hombres y padres en la sociedad.

Páginas de la historia: Los eventos mundiales del 15 de octubre

Esta fecha ha dejado una huella importante en la diplomacia mundial, la política internacional y la historia de la región de Asia Central a lo largo de los años:

1943 — Se fundó el MGIMO: En el momento más crítico de la Segunda Guerra Mundial, se fundó oficialmente el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), que se convirtió en una de las principales universidades del mundo para la formación de diplomáticos;

1990 — Mijaíl Gorbachov recibe el Premio Nobel de la Paz: El primer y último presidente de la URSS recibió este prestigioso galardón internacional por sus servicios en la finalización pacífica de la «Guerra Fría» y la implementación de una política de apertura en la comunidad internacional;

1995 — Saddam Hussein es reelegido presidente de Irak: Tras los resultados del referéndum nacional celebrado en Irak, Saddam Hussein permaneció en el cargo de jefe de Estado por un mandato más y consolidó su poder absoluto;

2020 — Dimisión del presidente kirguís Sooronbay Jeenbekov: En el contexto de las protestas masivas y la crisis política iniciadas en Biskek tras las elecciones parlamentarias, el jefe de Estado, Sooronbay Jeenbekov, anunció su dimisión voluntaria con el objetivo de evitar el derramamiento de sangre.

Estos eventos ocurridos el 15 de octubre permanecen en la memoria de la humanidad como un día importante que influyó directamente en la vida de millones de personas y en el destino de las naciones.