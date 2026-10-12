¿Qué huella dejó el 12 de octubre en la historia? Eventos que marcaron un antes y un después

El 12 de octubre tiene una importancia especial como uno de los puntos de inflexión más significativos en la civilización humana. En esta fecha se registraron eventos históricos cruciales, desde grandes descubrimientos geográficos que cambiaron el mapa mundial hasta la inauguración de maravillas arquitectónicas y hitos demográficos planetarios.

Esta fecha se conmemora a nivel mundial a través de diversos días internacionales y recuerdos históricos.

Fechas y días importantes que se celebran hoy

El 12 de octubre está marcado en el calendario por varios eventos globales:

Día del Descubrimiento de América: Ampliamente reconocido en todo el mundo como el «Día de Colón» o el «Encuentro de dos mundos»;

Día Mundial contra la Artritis: Un día dedicado a llamar la atención sobre las enfermedades articulares y del sistema musculoesquelético, y a promover un estilo de vida saludable;

Día del Niño en Brasil: Se celebra en todo el país como una fiesta nacional dedicada a los derechos, la salud y la educación de los niños.

Años y eventos decisivos en la memoria humana

Cada evento ocurrido en esta fecha marcó un punto de inflexión histórico en su época:

1492 — El viaje de Cristóbal Colón y la fiesta nacional española: La expedición liderada por el navegante genovés Colón llegó a las Bahamas, descubriendo así el «Nuevo Mundo». Por ello, el 12 de octubre se celebra en la España moderna como la fiesta nacional más importante (Fiesta Nacional de España);

1901 — Oficialización del nombre «Casa Blanca»: El 26º presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, nombró oficialmente a la residencia principal del jefe de Estado en Washington como «Casa Blanca» (The White House) (anteriormente llamada «Palacio Ejecutivo»);

1931 — Estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro: En el cerro del Corcovado en Brasil, la inmensa estatua del Cristo Redentor (Cristo Redentor) , convertida en una de las nuevas maravillas del mundo, fue inaugurada oficialmente;

1999 — El ciudadano 6 mil millones de la Tierra: Según estimaciones de la ONU, un bebé nacido en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, fue declarado simbólicamente el habitante 6 mil millones del planeta.

El 12 de octubre no es solo una lección de historia para la civilización mundial, sino un puente único entre el pasado y el futuro de nuestro planeta.