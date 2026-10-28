Contratos cancelados, ahora fuera de los juegos: las pérdidas de Mbappé en China

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Contratos cancelados, ahora fuera de los juegos: las pérdidas de Mbappé en China

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé está en el centro de una controversia que afecta no solo a los contratos publicitarios y televisivos, sino también a la industria de los videojuegos con millones de seguidores. Tras sus comentarios sobre el líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, la estrella francesa ha sido retirada de los populares simuladores de fútbol destinados al mercado chino.

Se ha informado que, en el país, las versiones especiales de los juegos FC Online y eFootball PES están tomando medidas para eliminar el perfil y las cartas del jugador.

Expulsión del campo virtual y boicot de grandes marcas

Los comentarios imprudentes del delantero francés de 27 años provocaron una fuerte oposición en China, lo que resultó en las siguientes consecuencias graves:

  • El origen del conflicto: En una entrevista, Mbappé calificó como «lo más gracioso» un meme de internet donde su rostro estaba superpuesto al de Mao Zedong, describiéndolo como un «dictador chino»;

  • Cancelación de contratos publicitarios: Poco después de esta declaración, las grandes corporaciones chinas Dongpeng y Mengniu rescindieron unilateralmente todos los contratos publicitarios firmados con el jugador;

  • «Política de tolerancia cero»: En sus declaraciones, las marcas dejaron claro que mantienen una postura firme e implacable contra cualquier acto que insulte los sentimientos nacionales y la historia del Estado;

  • Eliminación de videojuegos: Ahora, la industria del gaming se ha unido a este boicot: el uso de Mbappé como personaje digital está prohibido en los simuladores de fútbol oficiales en los servidores locales.

¿Pueden las disculpas arreglar la situación?

En el contexto de la crisis geopolítica y comercial, las partes han reaccionado oficialmente:

  • Disculpas oficiales bilaterales: Tanto Kylian Mbappé personalmente como la dirección del Real Madrid han pedido disculpas oficiales al pueblo chino, expresando su respeto por su historia y cultura;

  • Continuación del boicot: Sin embargo, a pesar de las declaraciones sucesivas, las estructuras comerciales y las empresas de medios chinas no han suavizado las medidas de sanción y mantienen el boicot total.

Este incidente, causado por una broma inapropiada, demuestra una vez más cuán cruciales son los mercados globales, los valores nacionales y la responsabilidad pública de las estrellas deportivas en el deporte moderno.

Kylian MbappéReal MadridMao ZedongChinaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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