¿Se cerrarán las redes sociales para los niños? El Primer Ministro de Kazajistán revela un plan impactante

Se está impulsando una iniciativa sin precedentes en Asia Central para la seguridad digital y la protección de los menores contra contenidos dañinos en internet. El gobierno de Kazajistán considera la posibilidad de bloquear temporalmente los perfiles personales de ciudadanos menores de 16 años en las principales plataformas en línea y redes sociales.

Esta impactante información fue anunciada por el Primer Ministro de la República, Oljas Bektenov, en su respuesta a una solicitud oficial de los diputados del Parlamento (Majilis).

Periodo de transición y suspensión de cuentas: nuevo proyecto de ley listo

El jefe de gobierno destacó que la implementación de nuevos mecanismos para garantizar la seguridad infantil se realizará por etapas:

Periodo de adaptación: Se establecerá un periodo de transición especial para adaptarse a los nuevos requisitos estrictos;

Suspensión temporal de perfiles: Durante este periodo, se planea suspender temporalmente (bloquear) las cuentas de los usuarios menores de 16 años;

Cambios legislativos: El gobierno ha desarrollado un paquete de enmiendas a la ley vigente sobre «Plataformas en línea y publicidad en línea», que actualmente está siendo revisado por los diputados del Parlamento.

¿Cómo será la verificación de edad? Inteligencia artificial y herramientas de plataformas

Una vez que el Parlamento apruebe oficialmente los cambios, se adoptará un reglamento técnico estricto para la verificación de la edad real de los usuarios:

Algoritmos internos: Se utilizarán herramientas de software específicas de las redes para controlar el límite de edad;

Uso de inteligencia artificial: Los filtros de edad en las redes se reforzarán con la ayuda de tecnologías modernas de inteligencia artificial (IA);

Análisis de actividad: La edad real se determinará mediante un análisis profundo de las acciones, suscripciones y contenido publicado por el usuario en su página.

Cooperación con gigantes internacionales

El gobierno planea mantener un diálogo directo con los espacios de internet internacionales en este proceso:

Oljas Bektenov enfatizó que el proyecto de documento normativo será coordinado previamente con las oficinas locales de las plataformas de internet (Meta, TikTok y otras grandes redes);

Esta iniciativa no solo busca proteger a los menores en el espacio digital, sino también elevar la publicidad en línea y el estado de derecho a un nuevo nivel.

Esta experiencia de Kazajistán y los mecanismos legislativos a adoptar podrían convertirse en un modelo importante para futuras reformas de seguridad infantil en internet en toda Asia Central, incluido en Uzbekistán. ham bolalarning internetdagi xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha bo‘lajak islohotlar uchun muhim namunaga aylanishi mumkin.