El presidente de EE. UU. Donald Trump En un mitin electoral celebrado en el estado de Ohio, el jefe de Estado anunció que le gustaría permanecer en el cargo por un tercer mandato. Associated Press según la agencia, el líder de la Casa Blanca, en respuesta a los gritos de sus seguidores, no ocultó que le gustaría permanecer en el poder otros cuatro años.

Esta declaración ha avivado una vez más los debates políticos en el contexto de la 22.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que limita estrictamente la presidencia a dos mandatos.

«¡Cuatro años más!»: ¿Qué ocurrió en el mitin de Ohio?

Al hablar en el evento público, Trump se refirió al futuro del país y a los planes de desarrollo económico:

Promesas económicas: Trump prometió un «éxito económico sin precedentes» si los republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato en noviembre;

Reacción de la multitud: Tras sus palabras, los participantes del mitin corearon a gritos: «¡Cuatro años más!» comenzaron a gritar;

La confesión abierta de Trump: En respuesta al llamamiento de los asistentes, el presidente dijo: «Lo haría con mucho gusto», respondió.

La trayectoria política de Trump y las polémicas alusiones a un tercer mandato

No es la primera vez que se escuchan rumores sobre un tercer mandato de Trump:

Crónica del regreso al poder: Elegido presidente por primera vez en 2016, Trump perdió ante Joe Biden en 2020. Sin embargo, ganó las elecciones de 2024 y regresó a la Casa Blanca;

Conversaciones privadas y riesgo de perder influencia: Reuters según la agencia, Trump ha discutido la posibilidad de un tercer mandato en conversaciones privadas, temiendo perder el poder prematuramente o convertirse en un «pato cojo» (un líder sin influencia al final de su mandato);

Límites constitucionales: Anteriormente, Trump reconoció que legalmente no puede postularse para un tercer mandato, expresando su pesar ante el fuerte apoyo político de la población;

Respuestas misteriosas: En una entrevista concedida a NBC News en febrero de este año, esquivó la pregunta: «Sería muy interesante. Pero sería terrible dar la respuesta que esperan», dejó entrever de forma ambigua.

Mientras la campaña electoral en EE. UU. entra en su fase más intensa, se espera que las polémicas declaraciones de Trump sigan siendo objeto de debate en los círculos políticos de Washington.