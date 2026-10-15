Inundaciones devastadoras en Estambul: coches arrastrados y edificios inundados (vídeo)

Graves inundaciones han azotado Estambul, la ciudad más grande de Turquía, tras intensas e incesantes lluvias torrenciales. Iniciadas el 14 de octubre de 2026, las precipitaciones han sumergido rápidamente calles, viaductos, estaciones de metro y viviendas, causando graves daños a la infraestructura urbana.

Se informa que en algunos distritos, las corrientes de agua han arrastrado vehículos y el tráfico ha quedado totalmente paralizado.

Restricciones en la ciudad: clases canceladas y salidas limitadas

Ante el agravamiento de la situación, la Gobernación de Estambul ha anunciado una serie de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos:

Escuelas cerradas: El 15 de octubre se suspendieron temporalmente las clases en todas las escuelas de la ciudad;

Vacaciones para funcionarios: Se otorgó un día de permiso a ciertas categorías de empleados del sector público;

Restricción de movimiento: Se prohibió temporalmente la circulación de motocicletas y scooters para garantizar la seguridad vial;

Llamado a la población: La administración municipal pidió a todos los residentes y turistas que no salgan a menos que sea estrictamente necesario y que se mantengan alejados de las plantas bajas.

Daños causados por el desastre: deslizamientos y coches sumergidos

Los servicios de rescate y municipales trabajan en modo reforzado. Las cifras iniciales son las siguientes:

Más de 1 200 lugares inundados: Se han registrado más de 1 200 casos de inundación en toda la ciudad;

Deslizamientos y personas atrapadas: Se han producido 15 deslizamientos de tierra, y en 47 casos, ciudadanos atrapados por el agua fueron rescatados con equipos especiales;

Coches arrastrados por la corriente: Especialmente en el distrito de Esenyurt, fuertes corrientes han arrastrado decenas de vehículos ligeros;

Trabajos de evacuación: Los residentes que viven en sótanos, semisótanos y plantas bajas, donde el riesgo es alto, están siendo evacuados de inmediato a zonas seguras.

Distritos más afectados y zonas peligrosas

Lista de las zonas que han recibido el impacto más duro de las inundaciones:

Beykoz y Sariyer;

Esenyurt y Basaksehir;

Arnavutkoy y Sultangazi.

En estos distritos, los niveles de precipitación han alcanzado niveles peligrosos, y muchos túneles subterráneos y viaductos han sido cerrados.

Advertencia de los meteorólogos: ¿Cuándo pararán las lluvias?

Según los expertos en meteorología, el frente de mal tiempo no abandonará Estambul pronto: