Nunca es tarde para el amor: mujer de 70 años en Brasil encuentra a su primer amor y se casa

En Brasil, el matrimonio de una mujer de 70 años, que nunca había tenido una relación romántica, con un hombre 14 años mayor que ella, ha captado la atención del público. Su historia demuestra una vez más que nunca es demasiado tarde para el amor.

Maria Lúcia dos Santos y Clemente dos Santos, de 84 años, se conocieron en un centro de ancianos de su localidad. Lo que comenzó como un simple encuentro se convirtió con el tiempo en sentimientos sinceros.

Según medios locales, se volvieron más cercanos al asistir juntos a bailes. De esta forma, surgió el amor entre ambos y decidieron unir sus vidas.

En su juventud, Maria pensó en ser monja. Sin embargo, eligió otro camino, dedicando muchos años a cuidar de su familia mientras vivía sola. A los 70 años, experimentó su primera relación romántica real, abriendo una nueva página en su vida.

La boda de la pareja tuvo lugar en mayo. A la ceremonia asistieron sus seres queridos, familiares y amigos. Tras la difusión de su historia en la televisión brasileña, el suceso atrajo la atención de muchas personas.

Los usuarios de redes sociales recibieron la historia con calidez, destacando que el amor no tiene edad y que cualquier persona puede encontrar la felicidad en cualquier etapa de su vida.

Este suceso nos recuerda que nunca es tarde para nuevos comienzos en la vida.