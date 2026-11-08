La nueva posición de Husanov: ¿Cómo calificaron los expertos a las estrellas del Manchester City?

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La nueva posición de Husanov: ¿Cómo calificaron los expertos a las estrellas del Manchester City?

Tras la derrota por 1-3 como visitante ante el Nottingham Forest en la Premier League, Manchester City enfrenta duras críticas de aficionados y expertos.

Debido a graves errores defensivos en la primera parte, Enzo Maresca se vio obligado a realizar cambios drásticos en el descanso. Como resultado, nuestro compatriota, que comenzó como lateral derecho, Abduqodir Husanov , jugó la segunda mitad en su posición habitual de defensa central.

«Manchester City» Los expertos del influyente medio cityxtra.co.uk , que cubre de cerca al club, analizaron las actuaciones de los participantes y publicaron las calificaciones finales.

Actuación de Husanov y problemas defensivos: 5,5 puntos

El hecho de que el joven defensa uzbeko tuviera dos tiempos contrastantes no pasó desapercibido para los expertos:

  • Dificultades en la banda (1ª parte): A Husanov le costó adaptarse a la alta velocidad de los rivales, especialmente ante la presión física de Morgan Gibbs-White por la banda. Esto permitió que los locales crearan varias situaciones peligrosas;

  • Fiabilidad en el centro (2ª parte): Tras los cambios de Guéhi y Gvardiol en el descanso, Husanov pasó al centro de la defensa y mostró un juego mucho más estable, seguro y sereno en la segunda mitad. Los expertos calificaron su actuación con 5,5 puntos .

Crisis en la línea defensiva: ¿Quién recibió qué nota?

  • Josko Gvardiol — 4,5/10 (la nota más baja): Un error grave en el centro del campo provocó el gol de los locales. Debido a su mala decisión, abandonó el campo en el descanso;

  • Gianluigi Donnarumma — 5/10: Aunque no se le puede culpar directamente de los goles recibidos, no mostró seguridad en los saques de esquina, aumentando el peligro;

  • Rubén Dias — 5,5/10: Aunque pareció un poco más sólido que sus compañeros, no mostró su nivel habitual y se notó cierta falta de concentración;

  • Marc Guéhi — 6/10: No pudo soportar la presión física de Delap y fue sustituido en el descanso tras errores consecutivos.

Ataque y centrocampistas: Destellos de Cherki, día desafortunado para Haaland

  • Rayan Cherki — 7/10: Aunque apenas se vio en la primera parte, sorprendió al rival con un supergol en la segunda y obtuvo una de las notas más altas del equipo;

  • Elliot Anderson — 7/10: A pesar de cometer un error que costó un gol ante su exequipo, fue el jugador más activo y útil en el medio campo;

  • Erling Haaland — 6,5/10: El goleador noruego, que no pudo marcar ni siquiera tras regatear al portero, tuvo un día desafortunado al desperdiciar varias ocasiones claras;

  • Jérémy Doku e Iliman Ndiaye — 6,5/10: La densa defensa del Forest no dejó espacios para los extremos;

  • Enzo Fernández — 6/10: Aunque distribuyó el balón activamente, no logró generar un cambio decisivo.

Suplentes:

  • Matheus Nunes — 6,5/10: Entró por Guéhi, reforzó la banda derecha y demostró ser una alternativa más fiable en esa posición;

  • Nico O'Reilly — 6/10: Entró por un desafortunado Gvardiol y revitalizó el juego por la banda izquierda.

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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