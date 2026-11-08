La lucha por el título se intensifica: el PSG gana y el Paris FC asciende al 2º puesto

La 10ª jornada de la Ligue 1 fue propicia para los equipos de la capital. Recibiendo al Troyes en el Parque de los Príncipes, los dirigidos por Luis Enrique, PSG consiguieron una ajustada victoria por 1-0 en un partido complicado.

En otro de los duelos destacados de la jornada, la gran revelación de la Ligue 1, Paris FC venció a domicilio al Auxerre y escaló directamente al 2º puesto de la clasificación.

El único tanto de Zabarnyi y la sequía de Torres

A pesar de dominar claramente ante el Troyes, los parisinos sufrieron para vulnerar la defensa rival:

Golpe decisivo desde la defensa: El único tanto del encuentro llegó en el minuto 39: tras una jugada a balón parado, Ilya Zabarnyi batió la portería rival para darle una valiosa victoria a su equipo;

Ferran Torres sigue sin ver puerta: Alineado los 90 minutos en el frente de ataque del PSG, el delantero español Ferran Torres se mostró participativo pero volvió a quedarse sin marcar;

Puerta a cero para Safonov: El guardameta Matvey Safonov y la zaga defensiva neutralizaron sin errores los escasos contragolpes del rival para asegurar el marcador.

Nueva victoria a domicilio del Paris FC

El Paris FC, en plena racha ascendente en la liga, superó con éxito una dura prueba en el campo del Auxerre:

El tanto de Sinayoko: El gol anotado por Lassine Sinayoko en el minuto 63 aseguró un sólido triunfo por 1-0 para los capitalinos fuera de casa.

Clasificación: Los clubes de París mandan arriba

Tras los resultados de la 10ª jornada, la parte alta de la tabla de la liga francesa presenta un panorama apasionante: