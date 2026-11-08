El espectacular KO de Diyorbek Otajonov en Arabia Saudita sacude al mundo (video)
Organizado en la capital saudí, Riad, Power Slap 26 fue el escenario de un combate dramático y sensacional con la participación de un atleta uzbeko.
Compitiendo en la categoría de peso semipesado, Diyorbek Otajonov se enfrentó a su fuerte rival estadounidense Kealii Kanekoa, logrando una victoria mediante un impresionante KO que dejó atónitos a los espectadores.
Del knockdown al KO: un enfrentamiento intenso en el 1er asalto
Según las reglas del combate, el derecho a lanzar el primer golpe fue para el representante de EE. UU., y los eventos se desarrollaron de forma inesperada:
Primer golpe y knockdown: Tras recibir un potente golpe de Kealii Kanekoa, Diyorbek Otajonov perdió el equilibrio y sufrió un knockdown inicial;
Voluntad de hierro: Tras encajar el duro golpe, el atleta uzbeko se recuperó en segundos, superó la revisión de los árbitros y demostró estar listo para continuar el combate;
Una bofetada devastadora: Cuando llegó su turno, Otajonov concentró toda su fuerza para lanzar una bofetada precisa y aterradora al rostro de su oponente. El luchador estadounidense no pudo resistir el impacto, cayendo instantáneamente en un KO profundo y finalizando el combate en el primer asalto.
Situación en la división y camino hacia el cinturón de campeón
Esta victoria eleva significativamente la posición de nuestro compatriota en el ranking mundial:
Posición en el ranking: Antes de este importante combate, Diyorbek Otajonov ocupaba el 7º lugar en el ranking de peso semipesado de la liga Power Slap (su rival Kanekoa no estaba en el top 10);
Próximo objetivo: el cinturón: Este brutal KO acerca al atleta uzbeko a una pelea por el título. Actualmente, el cinturón de campeón de Power Slap en esta categoría pertenece al famoso atleta estadounidense Ron Bata, y se espera que el próximo objetivo de Otajonov sea dicho cinturón.
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