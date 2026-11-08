El espectacular KO de Diyorbek Otajonov en Arabia Saudita sacude al mundo (video)

Organizado en la capital saudí, Riad, Power Slap 26 fue el escenario de un combate dramático y sensacional con la participación de un atleta uzbeko.

Compitiendo en la categoría de peso semipesado, Diyorbek Otajonov se enfrentó a su fuerte rival estadounidense Kealii Kanekoa, logrando una victoria mediante un impresionante KO que dejó atónitos a los espectadores.

Del knockdown al KO: un enfrentamiento intenso en el 1er asalto

Según las reglas del combate, el derecho a lanzar el primer golpe fue para el representante de EE. UU., y los eventos se desarrollaron de forma inesperada:

Primer golpe y knockdown: Tras recibir un potente golpe de Kealii Kanekoa, Diyorbek Otajonov perdió el equilibrio y sufrió un knockdown inicial;

Voluntad de hierro: Tras encajar el duro golpe, el atleta uzbeko se recuperó en segundos, superó la revisión de los árbitros y demostró estar listo para continuar el combate;

Una bofetada devastadora: Cuando llegó su turno, Otajonov concentró toda su fuerza para lanzar una bofetada precisa y aterradora al rostro de su oponente. El luchador estadounidense no pudo resistir el impacto, cayendo instantáneamente en un KO profundo y finalizando el combate en el primer asalto.

Situación en la división y camino hacia el cinturón de campeón

Esta victoria eleva significativamente la posición de nuestro compatriota en el ranking mundial: